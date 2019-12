Adesso sparite, avete finito di giocare sulla pelle degli italiani. Il governo Conte ruba la manovra, perchè impedire alla Camera di discuterla è furto di democrazia. Avete sequestrato il Parlamento. Malviventi in guanti bianchi hanno sovvertito gli orientamenti della pubblica opinione e l’hanno imbottita di tasse. E’ la vergogna di fine anno.

Basta guardare le facce dei deputati di maggioranza. Fischiano per aria. Ripetono a pappagallo la balla dell’Iva e altro non c’è da dire. Perché è da nasconderla la spicciolata promessa ai lavoratori via cuneo fiscale, una miseria. E’ scandalosa l’elemosina ai pensionati. Ma hanno premuto il bottone per il sì alla manovra per ricordare con quattrocentomila euro nostri e non loro il centenario del Partito comunista italiano. Con i soldi del popolo ci fanno festa per chi venerava i sanguinari dell’est.

Fiducia col bavaglio al Parlamento

Vogliamo sentirla in televisione l’ultimo dell’anno la frase democrazia parlamentare pronunciata da Mattarella. Ce la farà il presidente della Repubblica a non arrossire nel messaggio presidenziale? Ha ascoltato che gli ha mandato a dire ieri Giorgia Meloni? Non solo ci ha scodellato un governo privo di consenso popolare, il capo dello Stato…. Ma tollera che la sua cara democrazia parlamentare imbavagli il Parlamento. Non far pronunciare una sillaba da chi dovrebbe averne massima facoltà. Dov’è la democrazia, presidente? La Camera dei Deputati ridotta a votificio di governo. La legge di bilancio vietata agli onorevoli.