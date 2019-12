L’orgoglio tricolore contro le trappole di Bruxelles. La fierezza della difesa dell’interesse nazionale contro l’inganno chiamato SalvaStati. Varca il confine e si presenta davanti alle istituzioni dell’Unione Europa l’Italia che non si inginocchia.

Unici. Compatti. Determinati. Sarà questo il biglietto da visita di Giorgia Meloni e della folta pattuglia di deputati e senatori di Fratelli d’Italia che stamane manifesteranno nel cuore dell’Europa per dire no, a nome del popolo italiano, a quel meccanismo europeo di stabilità che battezza come Bancomat i nostri risparmiatori. È una battaglia che continua senza sosta, secondo quanto si era promesso in Aula a Montecitorio in faccia al presidente del Consiglio più straniero che ci sia.

Un imbroglio da cancellare

La protesta si eleva simbolicamente di fronte al Consiglio Europeo (foto sopra il titolo), dove parlamentari-militanti rappresenteranno l’Italia che non si arrende alla prepotenza comunitaria e rifiuta la resa del governo. .

A Bruxelles, dove il premier ha trattato la propria poltrona in cambio dei quattrini nostri alle banche tedesche, ci sarà la voce di chi ha svelato l’inganno. E che non intende farsi turlupinare da lorsignori.