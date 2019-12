Bisogna rifare i conti, le mazzate del fisco saranno intollerabili perché questa manovra di governo carica tantissimo anche sul 2021.

E’ interessante e drammatico leggere le cifre per capire che cosa si troverà di fronte il legislatore a dicembre 2020. L’appuntamento sarà con la prossima legge di stabilità. Non ci sarà scampo. Conte e i suoi compari lasciano allo Stato un’eredità pesantissima. La relazione di minoranza depositata da Ylenja Lucaselli per Fratelli d’Italia spiega con assoluta chiarezza che cosa accadrà.

Iva oltre i quaranta miliardi grazie a questo governo

L’Iva non è stata affatto tolta di mezzo perché le clausole di salvaguardia, nel biennio prossimo, ci costeranno un gravame di 40 miliardi e passo, altro che i 23 evitati quest’anno.