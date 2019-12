La tragedia di Corso Francia: una vicenda che atterrisce tutti

Di ogni fatto di cronaca ci sono diverse chiavi di lettura. Prendete la tragedia di Corso Francia, a Roma. La possiamo raccontare in burocratese. E suonerebbe in questi termini. Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann sono decedute dopo di aver attraversato la strada con il semaforo rosso. Pietro Genovese, ancorché positivo al test alcool-droga, conduceva un suv, era passato con il semaforo verde e non aveva visto per tempo le due giovani che attraversavano la strada. Il veicolo a motore -essendo il soggetto più forte- ha sempre una percentuale di colpa, graduabile in giudizio posta la non intenzionalità omicida. Fin qui la fredda (perché priva di cuore) disputa legale.

Corso Francia: in molti di noi un senso d’impotenza

Sentimento: che senso ha morire così? Riscontro dei fatti: probabilmente la pioggia ha giocato un ruolo decisivo per la vita delle une e per l’altro. Nel senso che, per la fretta, i tre giovani non hanno soppesato il pericolo che correvano. Però, due famiglie (o forse più di due) piangono per la scomparsa di due freschi boccioli di rosa tranciati nel giardino della vita e una (o forse più d’una) si chiede quale sarà il futuro di un giovane. Che non potrà certamente più essere in discesa. Che possiamo fare tutti noi?

Cose da fare e cose da dire in questi casi

Oltre a convivere con il dolore delle famiglie e con uno stupore (che, peraltro, si assomma a tanti altri fatti che accadono) legittimo, possiamo fermare la pioggia? No. Possiamo dire ai nostri ragazzi di attraversare le strade solo quando c’è il verde (quando c’è il semaforo) e quando -comunque- si è del tutto certi che le vetture si fermino, soprattutto se piove? Sì. Ribadendo che -sulla strada- chi ha la prevalenza di forza ha sempre torto, in una percentuale che dovrà essere giudicata, da 100 a 1, a seconda dell’accadimento che avviene? Sì. Possiamo dire che ogni veicolo non si conduce quando si è in stato di alterazione rispetto alle condizioni solite? Sì.

La tragedia di Corso Francia: il dramma dei genitori

Infine, possiamo -con un miracoloso colpo di bacchetta magica- far ritornare il calendario indietro di tre giorni affinché i genitori dicano a quei tre ragazzi di non uscire per festeggiare il Natale? No. Che possiamo fare, allora?Continuare la nostra normale, ordinaria e rispettosa delle regole, vita comunitaria : sapendo bene che ogni nodo di eccesso o imprudenza -o prima o poi- arriverà al pettine e che (almeno per quanto attiene la vera vita) non ci sarà concessa alcuna forma divina di condono. Vogliamo significare solo che la impotenza dell’opinionista é fortissima di fronte a episodi (ma quanti ne accadono in un anno?) come questo, ma che alla sua coscienza spetta il dovere di evidenziare soprattutto un fatto : quello che il mezzo più forte, nelle sentenze, ha sempre una percentuale di colpa, graduabile da 100 a 1, a seconda del caso. Tutto il contrario di ciò che accade nella vita.