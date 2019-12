La Milano di Sala in preda alla criminalità. Immigrati fermati e rilasciati. De Corato: è frustrante

La Milano di Sala preda della criminalità. ”È frustrante vedere che l’opera di controllo del territorio fatta dalle forze dell’ordine spesso non serve a molto. Come nel caso dei due georgiani trovati ieri in possesso di merce ricettata e di attrezzi per scassinare e indagati in stato di libertà. Dunque, pronti a colpire nuovamente appartamenti e automobili. Ai fermi deve seguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, come ha fatto a novembre il questore di Bergamo con quattro stranieri con precedenti ritenuti pericolosi”. Così l’ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla Sicurezza, all’immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta la notizia del controllo di polizia effettuato ieri pomeriggio in viale Espinasse su due georgiani di 28 e 26 anni. Nella loro auto sono stati trovati oggetti ricettati e attrezzi per lo scasso. I due uomini ovviamente sono indagati in stato di libertà.

Borseggiatrici “pescate” al centro di Milano

De Corato aggiunge altro. ”Due borseggiatrici bulgare arrestate in centro a Milano e tre immigrati di varie nazionalità fermati alla stazione centrale. Ormai è solo l’opera di pulizia delle forze dell’ordine a fare giustizia di tutti i problemi di sicurezza che la scellerata immigrazione selvaggia sta causando ovunque a Milano. La situazione è sfuggita di mano all’amministrazione di centrosinistra. Se un tempo il sindaco Sala partecipava alle marce pro-immigrati, adesso è costretto a richiedere la presenza dei militari per pattugliare le strade. Strade che risultano sempre più pericolose non solo nelle periferie e nelle stazioni ferroviarie, ma anche in centro”. Così De Corato commenta la notizia dell’arresto di due ladre dopo avere borseggiato una turista in un negozio in via Dante e del fermo di un albanese irregolare e di un ghanese per droga, e di un algerino, già riconosciuto colpevole di furto aggravato.

La Regione Lombardia investe sulla sicurezza

La Regione Lombardia ha pubblicato il bando riservato a Comuni e altri soggetti per ottenere cofinanziamenti per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e veicoli per la Polizia locale. Sono disponibili 2,6 milioni di euro. 500.000 euro per i progetti presentati dai Comuni in forma singola, con popolazione fino a 15.000 abitanti. 500.000 euro per quelli oltre 15.000 abitanti. 800.000 euro sono invece destinati a progetti presentati da Enti associati, Comunita’ montane e Unioni di Comuni. 800.000 euro destinati a progetti presentati da 6 o più Enti associati.

La tecnologia aiuterà le forze dell’ordine

La Regione Lombardia coprirà sino all’80% del progetto validato, da un minimo di 20.000 ad un massimo di 30.000 euro. Con il bando della Regione e’ possibile acquistare verie cose. Biciclette elettriche, droni, radioportatili e veicolari, telecamera da cruscotto, telecamere indossabili, defibrillatori semiautomatici portatili, metal detector portatili. E ancora fototrappole, laser scanner, simulatori auto, moto e bici professionali, materiale per insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole. E anche autovetture ecologiche, moto e scooter destinati alle polizie locali, moto d’acqua, gommoni, motoslitte, colonnine Sos, armadi blindati per custodia armi.

“Si tratta di un’opportunità importante per i Comuni – ha detto De Corato – pertanto, invito gli Enti locali destinatari dell’avviso ad affrettarsi, completare i progetti e inviarli al nostro assessorato. I nostri uffici valuteranno gli elaborati per poi finanziare gli Enti. Sono sempre piu’ convinto che la tecnologia, in tema di sicurezza, sia sempre più indispensabile per supportare le Polizie locali. E Regione Lombardia, mettendo a disposizione risorse importanti, lavora da tempo in questa direzione.