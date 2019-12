La grillina Paola Taverna è una delle protagoniste della sit-com Parlamento Cafè. Imitazione del format di successo Camera Cafè con il quale il M5S cerca di spiegare cosa c’è di buono in una manovra economica indigesta. Nasce così il breve video in cui Paola Taverna interloquisce con il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi sottolineando le meravigliose elargizioni alle famiglie e alle madri che si troverebbero nella manovra. Castaldi la interpella dicendo: “E allora come mai non ha votato la manovra quella…come si chiama… la madre del popolo?”. Taverna ribatte: “Ma quale madre del popolo, semmai madre degli slogan, quella è una che i soldi ce l’ha. Ma che vuoi che ne sappia delle famiglie che non arrivano a fine mese… altrimenti questa manovra vedevi come la votava”.

La grillina Taverna e la stroncatura di Bizzarri

Un video imbarazzante, anche per la scarsa capacità di recitazione degli attori grillini. Un elemento che proprio il coautore della sit com originale, Luca Bizzarri, si è sentito in dovere di sottolineare: “Non sanno che Camera Cafè aveva una telecamera fissa, non sanno che era davanti a una macchinetta, non sanno recitare e – aggiunge – non sanno coniugare i verbi in italiano”. Una bocciatura senza appello dunque da parte di Bizzarri.

Annota Filippo Facci: “La Meloni non si è laureata, la Taverna sì. La meloni si è subito buttata – e restata – in politica, dove è diventata la più giovane parlamentare della quindicesima legislatura, ministro a 31 anni e poi vicepresidente della camera. La Taverna, laureata, ha fatto per 13 anni la segretaria in un centro clinico, e poi è stata paracadutata in Parlamento grazie a – lui sì – uno coi soldi: Beppe Grillo… Entrambe, la Taverna e la meloni, sono sfottute per il romanismo di borgata. È l’unica cosa in cui la Taverna è superiore”.