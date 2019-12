Checco Zalone è tornato. In attesa dell’uscita del suo film ‘Toto Tolo’, al cinema dal 1° gennaio 2020, esce una canzone che fa da traino alla pellicola. Il video del suo nuovo singolo – ‘Immigrato’- è già una hit. Nel video Zalone rappresenta, con il suo stile ironico e irriverente,

la giornata di un italiano medio alle prese con un immigrato nella vita di tutti i giorni.

Checco Zalone e l’italiano medio

Non a caso il brano ricalca le melodie de l’“Italiano” di Toto Cotugno e le atmosfere amate da Adriano Celentano. Su questo sottofondo musicale ritmato, Zalone racconta la progressiva “escalation” di un immigrato nella casa di un italiano. Dall’uscita dal supermercato al lavaggio dei vetri ai semafori, la “scalata” del giovane straniero culmina nel letto nuziale del protagonista. Dove si troverranno in tre, moglie, marito e in mezzo il giovane immigrato.

“Mi prosciughi il fatturato”

“Immigrato-Quanti spiccioli ti avrò già dato-Immigrato-Mi prosciughi tutto il fatturato“, recita una strofa. Fra trovate linguistiche e satira di costume, il video è stato girato in diverse zone di Roma tra le quali il quartiere ‘Bologna’, nel caseggiato popolare che è stato set del film di Ettore Scola ‘Una giornata Particolare’ con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Oltre a Zalone, protagonisti della clip sono l’attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie di Checco e Maurizio Bousso, l’immigrato.

Quo vado? Una canzone originale, irriverente, politicamente scorretta. Spiazzante. Sarà difficile non procedere a a parallelismi tra satira, attualità politica e intenzioni dell’autore. La retorica antirazzista si farò sentire, e Checco Zalone si divertirà un mondo, auspicando che il suo nuovo lavoro superi gli incassi record della preedente pellicola,