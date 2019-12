Kikò colto da malore a Sabaudia, l’ex marito di Tina Cipollari ricoverato in ospedale

Attimi di paura per Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, che è stato colto da un malore improvviso nella sua casa a Sabaudia. A quanto si apprende, l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso ha accusato un forte dolore al petto. I familiari hanno allertato immediatamente il 118 e il noto l’è stato trasportato immediatamente all’ospedale Santa Goretti di Latina dove si trova in osservazione.

La fidanzata tace

A rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute è lo stesso Kikò che nelle storie di Instagram scrive: “Sto bene, tutto apposto… solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”. Nessun commento è arrivato da parte di Ambra Lombardo, attuale fidanzata di Kikò Nalli. La Professoressa non ha condiviso alcuna storia o post sul suo Instagram, dove di solito è sempre attiva. Non è chiaro se Ambra fosse in compagnia di Chicco al momento del malore. I due infatti stanno portando avanti una relazione a distanza, tra Milano, Roma e Sabaudia.

Kikò Nalli fu aggrdito con un bastone

Kikò Nalli passa da una disavventura a un’altra. Ad ottobre l’ex marito di Tina Cipollari, storica presenza fissa di Uomini e Donne di Maria De Filippi, era rimasto vittima- secondo quanto ha riferito lui stesso in un video su Instagram -di una coppia di giovani in scooter. Che dopo averlo insultato lo hanno ferito alla nuca con una catena o un bastone. Un colpo molto che ha costretto il cinquantenne a recarsi all’Aurelia Hospital per farsi medicare. «Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri. Persone che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato in testa qualcosa. Forse una catena o un sasso», racconta Nalli in un video pubblicato su Instagram.