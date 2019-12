Instagram rivoluziona le regole. Molte le novità in arrivo, stretta sui minori di 13 anni

Instagram, novità in arrivo. Verrà chiesto ai nuovi utenti di comunicare la loro età prima che si iscrivano. La policy prevede ora un’età minima di 13 anni per registrare un account. I minori di 13 anni, pertanto, non potranno iscriversi. Sono alcuni degli aggiornamenti annunciati dal social network come parte del suo investimento per la sicurezza dei giovani sulla piattaforma.

Instagram, gli account collegati a Facebook

Se gli account Facebook e Instagram sono collegati, inoltre, verrà automaticamente aggiunta la data di nascita che si trova sul profilo Facebook. E se si modifica la data di nascita su Facebook, questa verrà cambiata anche su Instagram. Se non si possiede un account Facebook – o se i due account non sono collegati – è possibile aggiungere o modificare la propria data di nascita direttamente su Instagram.

Nuova impostazione nei messaggi in direct

Nelle prossime settimane, poi, verrà introdotta una nuova impostazione nei messaggi in direct. Permetterà agli utenti di scegliere di non ricevere più messaggi o di non essere aggiunto ai gruppi di chat da persone che non seguono.