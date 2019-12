Incendio nella sede della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi. Il fumo dai sotterranei della palazzina che ospita gli uffici ha costretto i carabinieri di San Paolo e i vigili del fuoco a evacuare il piano terra dello stabile.

L’incendio è divampato intorno alle 18. Per motivi di sicurezza e facilitare le operazioni spegnimento del fuoco sono stati evacuati anche gli uffici situati al piano terra dell’edificio di via Cristoforo Colombo. Al momento non sono ancora chiare le cause della natura delle fiamme. Fortunatamente al momento non si hanno segnalazioni di feriti.

Data la presenza di diversi materiali di risulta il fumo nei locali sottointerrati a servizio della banca, ha invaso anche i piani sovrastanti dello stabile. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute stanno lavorando per delimitare il propagarsi dell’incendio.