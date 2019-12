Noi non possiamo tradire i nostri ideali ed i nostri elettori, andando a sostenere chi si è rifiutato di commemorare i martiri delle Foibe in Consiglio comunale, chi ha avvallato i corsi pre-parto per immigrati intitolati “Nascere cantando”, chi non ha ancora chiuso la moschea abusiva di Via Dante, chi ha aumentato la tassa sui rifiuti, chi ha distrutto turisticamente Tarcento e, sopratutto, chi è favorevole alla costruzione dell’autostazione-ecomostro in Piazza Libertà.

In sala erano presenti anche l’assessore di Fratelli d’Italia a Codroipo Andrea Nadalino e Stefano Salmé (Presidente di Circoscrizione del Quartiere Udine Est) che, oltre a complimentarsi personalmente con Prisciano per il lavoro svolto, ha portato i saluti del futuro (vista la Vittoria di Boris Johnson in Inghilterra) europarlamentare di Fratelli d’Italia Sergio Berlato.