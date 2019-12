Dare a Roma i poteri e i fondi straordinari di cui ha bisogno. È l’obiettivo cui mira l’Osservatorio parlamentare per Roma, presieduto dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Una volta tanto un tentativo trasversale di esponenti di tutte le aree politiche, raccolto in un Osservatorio per Roma, per dire che la Capitale ha bisogno di poteri e risorse straordinarie perché è la Capitale di tutti“, ha commentato Gasparri al termine della riunione sul tema “La Capitale, un nuovo progetto per costruire il futuro di Roma”.

L’impegno bipartisan per la Capitale

All’incontro, oltre a Gasparri, hanno partecipato Fabio Rampelli di FdI, Riccardo Magi di +Europa, Stefano Fassina di Leu, Roberto Morassut del Pd. “La discussione sulle autonomie differenziate che alcune Regioni invocano – ha spiegato Gasparri – può essere l’occasione per porre anche la questione del ruolo della Capitale con un contributo trasversale” . “Ognuno di noi ha le sue idee – ha precisato l’esponente azzurro – ma un momento di riflessione comune credo che sia un fatto anche originale e particolare in una dialettica così accesa nella ordinaria vita quotidiana”.

Gasparri: “Serve una riflessione matura sul ruolo di Roma”

Al centro dell’attenzione quelle domande che “vengono fatte e non trovano risposta”. “Roma è la Capitale, ma le altre Capitali occidentali che poteri hanno e che risorse hanno? Parliamone trasversalmente. Poi, le elezioni le vincerà chi ha più voti”, ha esortato Gasparri. Due gli obiettivi dell’Osservatorio: poteri e risorse. “I poteri della Capitale non possono essere gli stessi di un piccolo comune”, ha chiarito Gasparri, anticipando che “faremo paragoni con la legislazione delle capitali occidentali”, attraverso un’analisi guidata non dalla richiesta “di privilegi” ma da “una riflessione matura sul ruolo di una Capitale”.