Il vignettista di fiducia della Raggi offende gli ebrei. Ma lei è troppo occupata ad attaccare Salvini…

Il vignettista della Raggi l’ha fatta grossa. L’Unione europea come Auschwitz. L’Inghilterra come un bambino in fuga da un campo di sterminio. Questa la vignetta di Mario Improta, in arte Marione, vicino al M5S e collaboratore della sindaca Virginia Raggi. Il Pd capitolino è andato su tutte le furie: “Ecco il miserabile vignettista della Sindaca Raggi che si cimenta in una vergognosa e offensiva rappresentazione della Brexit! Per farsi un po di pubblicità di bassa lega usa l’orrore dell’Olocausto. Offende milioni di vittime della follia nazi- fascista”.

Il Pd non ci sta a vedere rappresentata l’Europa come un lager e sottolinea: “E’ bene sottolineare che a prezzo del carcere duro, – continua il Pd capitolino – del confino e della vita alcuni democratici come in primo luogo Altiero Spinelli hanno progettato e idealizzato nell’Europa un continente di pace che potesse risorgere uniti dalle macerie della guerra”.

Poi la richiesta alla sindaca Raggi di dissociarsi: “La sindaca Raggi apprezza ancora la satira del suo vignettista di fiducia? Ritiene ancora di doversi avvalere dell’ausilio di un personaggio del genere? È opportuno che la campagna in corso nelle scuole a firma del cosiddetto ‘marione’ sia ancora mantenuta? Quanto accaduto è vergognoso, offende i romani, gli italiani e gli europei, è inaccettabile che il signor Improta si faccia pubblicità sotto l’egida di Roma. La sindaca Raggi prenda le distanze da questo inqualificabile personaggio, chieda scusa e ritiri la campagna e il materiale diffuso con la firma di questo ignobile suo collaboratore”, conclude il Pd capitolino.

Marione è stato ingaggiato dal Campidoglio a titolo gratuito per promuovere nelle scuole la cultura della legalità. Un incarico che aveva già fatto discutere e aveva innescato molte polemiche per alcuni vecchi tweet di Marione con contenuti volgari e sessisti indirizzati a Laura Boldrini e Maria Elena Boschi.