«Il terremoto catastrofico è possibile. Ma nessuno può dire quando arriverà»

“L’eventualità che un giorno arrivi il big one? La risposta è: potrebbe arrivare. Non si può escludere. Non c’è dubbio che ci sarà un terremoto catastrofico simile a quello del 1693 ma è ovvio che non possiamo dire quando si verificherà. Catania è stata distrutta nel 1189, è stata rasa al suolo nel 1693 e siccome non è cambiata la geologia della zona, che è sempre quella, così come gli sforzi a cui sono soggette le faglie, è realistico ed ovvio pensare che altri eventi sismici importanti si verificheranno“. Lo afferma il vulcanologo dell’Ingv di Catania, Mario Mattia.

