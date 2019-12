Il sondaggio: la Lega si conferma primo partito. FdI “ruba” elettori al M5S (e non solo)

La Lega resta il primo partito, il M5S continua a rimanere sotto il Pd, il Pd guadagna appena lo 0,1%. Fratelli d’Italia si conferma stabilmente il quarto partito e Forza Italia il quinto. L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa una situazione sostanzialmente stabile. A partire dal fatto che il governo resta ampiamente minoritario nel gradimento del Paese (appena il 38% degli italiani esprime un giudizio positivo, a fronte del 48% che ne dà uno negativo). Una novità, però, c’è anche in questo contesto: Pagnoncelli, infatti, ha approfondito il tema dei flussi di voto. Ne è emerso che, anche in questo segmento, il partito su cui accendere i riflettori è FdI.

La Lega resta primo partito

In termini percentuali la Lega si conferma in testa con il 31,5% (-0,4%), seguita dal Pd (18,2%) che riduce il vantaggio sul M5S (17,7%, in crescita di 1,1%). Al quarto posto Fratelli d’Italia al 10,3%, che precede Forza Italia (7,4%) e Italia Viva, al 5,3%. Anche questo mese, rileva ancora Pagnoncelli, il dato più significativo è costituto dalla crescita dell’area grigia rappresentata da astensionisti e indecisi, che raggiunge 42,3%. “Guardare alle percentuali dei partiti trascurando questo aspetto – spiega Pagnoncelli – produce un effetto ottico deformante. Basti pensare che il 31,5% della Lega corrisponde a circa il 18% degli italiani, il 18,2% del Pd e il 17,7% del M5S a circa il 10%”.

Il sondaggio svela i flussi elettorali dopo le europee

L’astensionismo, però, non è l’unico bacino cui possono attingere i partiti per crescere. Il sondaggio di Pagnoncelli, infatti, registra anche i passaggi di elettori da una forza all’altra. E dimostra che fra tutti FdI è il partito con maggiore capacità attrattiva rispetto ai competitor interni ed esterni al centrodestra. “A distanza di oltre 6 mesi dalle elezioni europee, e dopo circa 4 mesi di vita del nuovo governo, è interessante analizzare i flussi di voto tra i vari partiti che rivelano la capacità di mantenere fedele il proprio elettorato e di attrarne di nuovo“, chiarisce Pagnoncelli nell’articolo che accompagna l’indagine.

FdI è il partito che attrae più elettori

Rispetto alle europee la Lega registra “il livello di fedeltà più elevato (82,7%)”, ma cede comunque il 6,5% a FdI. Inoltre, “ha fortemente ridotto la propria capacità di attrarre nuovi elettori: l’84,5% dei votanti attuali è lo stesso delle Europee”. Il Pd è quello con il minor tasso di fedeltà (60,5%), a causa soprattutto del flusso in uscita verso Italia viva (12%), mentre il M5S, dopo la batosta delle europee, “fa segnare una fedeltà elevata (73,9%)”, ma perde comunque molti elettori. Soprattutto a vantaggio del centrodestra (circa il 10%), in particolare in direzione della Lega (5,5%) e di FdI (2,5%). Poi c’è l’exploit del partito di Giorgia Meloni che “cresce grazie a una buona fedeltà del proprio elettorato (70,7%), ma soprattutto grazie alla più elevata capacità di attrazione di nuovi elettori“. “Basti pensare – spiega ancora Pagnoncelli – che il 20,4% dei votanti attuali provengono dalla Lega, il 6,2% da FI, il 2,5% dal M5s e il 24% dall’astensione”. Infine, il cui elettorato delle Europee è fedele per il 70,6%, facendo registrare flussi in uscita verso FdI (7,8%) e Lega (5,8%), ma anche verso Italia viva (4,2%).