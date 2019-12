“I milanesi non si spaventano per due fiocchi di neve …”. E’ quanto scrive il sindaco di Milano Beppe Sala su Instagram, condividendo la foto di un tram nella sua città imbiancata con l’hashtag #amomilano. Una frase che raccoglie oltre 24mila ‘Mi piace’ e centinaia di commenti che associano la frase alla Raggi e alla chiusura delle scuole per maltempo a Roma. “E’ una frecciatina alla sindaca della Capitale?” gli chiedono, ma il sindaco non raccoglie. Sala incassa anche i complimenti per lo scatto. “Bella foto, te le fada tì?” gli chiedono in dialetto e il primo cittadino risponde a tono: “Sì, lu fada mi”.

La replica di un follower: “Roma e Milano non sono paragonabili”

Ma diversi follower non apprezzano lo sfottò. Scrive Giacomo: “Sindaco, se è una polemica con la chiusura delle scuole a Roma (con la quale non sono d’accordo), sommessamente le ricordo che Roma e Milano sono diverse. Molto. Lo dico in senso peggiorativo nei confronti della prima. Ma sono altresì diverse per dimensioni, verde e urbanistica. E non sono paragonabili in quasi nulla, meno che mai di fronte alla gestione delle emergenze”.

Sala precisa: “Su Instagram scherzo, io amo Roma”

Anche Silvia non gradisce: non tutti, infatti, apprezzano l’ironia del sindaco dem. “Non so se lo sia, ma nel caso fosse una frecciatina alla Raggi, che non stimo, penso sia un po’ una caduta in basso da parte di una persona così integerrima e signorile come lei, Sindaco. Queste cose lasciamole a chi fa politica con i social, lei è molto più di questo. Nonostante le divergenze e differenti idee politiche penso si debba lavorare tutti insieme in coesione per il paese. Milano è avanti anni luce, verissimo, ma non è uno stato a sé”. Sala si limita a replicare: “Scherzo sempre su Instagram dai… Io comunque amo davvero Roma”. Dal post su Instagram non si direbbe affatto. C’è poi chi precisa. “Nenche i romani si spaventano per il maltempo. Solo la Raggi…”