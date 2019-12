Il delirio di Michele Santoro: «Meloni e Salvini sull’identità sono come Hitler…»

Michele Santoro fa la “sardina” e annuncia la sua presenza oggi a piazza San Giovanni. Intervistato dall’Huffingtonpost si domanda: «Dove sono finiti quei milioni di persone che avevano messo alle finestre le bandiere arcobaleno durante la guerra in Iraq, i girotondi, il movimento ecologista presente in mille parti d’Europa?». Per Santoro «le sardine danno una risposta a questa domanda. Questa gente esiste ancora, quello che non c’è più è un tramite con le organizzazioni della politica» .

Michele Santoro e le sardine

Sono figli di una necessità di dire «che le idee di rivolta non sono mai morte, come diceva la vecchia canzone». Grazie a loro è stato possibile «spalancare le finestre» e far «entrare luce per quelle persone che rimanevano in casa demoralizzate». E non ha assolutamente condannato Bella ciao intonata nelle piazze: «C’è una destra aggressiva in Italia? Sì, allora ribadiamo che i valori dell’antifascismo non sono scomparsi, segniamo un limite con i nostri corpi e pacificamente».

L’attacco a Meloni e Salvini

Il giornalista poi ha attaccato violentemente Matteo Salvini e Giorgia Meloni: «Su alcune frasi, quando parlano dell’identità non sono tanto differenti da Hitler e dalla sua definizione di cittadinanza». E ha rincarato la dose: «Hitler diceva “un negro non sarà mai tedesco”. Perché Salvini non ci spiega se italiani si nasce per sangue e terra oppure italiani si diventa per cultura e comportamento? E chi vuole diventarlo deve percorrere la Via Crucis?».

Il vuoto del M5S

Non è mancata neanche una tirata d’orecchie agli italiani: «Non ci dobbiamo nascondere il fatto che una certa pulsione autoritaria, diciamo così, molti italiani se la portavano dentro». Dal suo canto la politica «ha cancellato il limite» e le colpe sarebbero anche di Beppe Grillo: «Un anno fa ha fatto il governo con Salvini. Questa responsabilità se la porterà nella tomba». Dall’esperienza di governo con i grillini «è venuto fuori il vuoto culturale del movimento Cinque Stelle» che avrebbe potuto «spingere le istituzioni a rinnovarsi senza darsi una struttura di partito», ma dopo essere diventato un partito «si è visto che le sue basi ideologiche sono fragili».