Il “coglioncino a collo alto” di Salvini virale sul web: lapsus dell’Annunziata, i cameramen se la ridono (video)

Cose che capitano, scrive Salvini dai social. Anche che Lucia Annunziata ti intervisti e le scappi di dire quel che doveva rimenere un forse recondito (e prevenuto) pensiero. “Salvini, perchè ha messo il coglioncino a collo alto?” Ops: il maglioncino. Il leader della Lega pubblica dai suoi canali social il dietro le quinte del lapsus dell’ Annunziata. Che sta scatenendo il web. La giornalista l’avrà fatto a posta o no? La rete ¢si divide sul qui pro quo andato durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai3.

Salvini, che è abituato a ben altro, ci scherza su: “Di fronte a “coglioncino” (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino” . Così il leader della Lega rilancia sui social il lapsus avvenuto durante l’intervista in cui la conduttrice ha insistito sul suo rinnovato look. Si vede lui, davanti al green screen usato per il collegamento, che preso alla sprovvista dalla frase di Annunziata rimane impassibile. Con una smorfia dubbia. Si sarà accortodella gaffe subto o successivamente, risentendo l’intervista? Dal video è sicura ua cosa, però: che i cameraman si devono essere divertiti, a giudicare dalle risate in sottofondo.

Lì per lì, la conduttrice si è subito ripresa dalla gaffe. Salvini ha risposto perplesso all’ennesima domanda del cambio look: “Le svelo un segreto, qui sull’Appennino modenese fa freddo anche se la sinistra dice che fanno 37 gradi”. Più tardi, sempre via Twitter ha aggiunto. “Lo confesso, rivelo la verità sulla raffinata strategia di “cambio di look”: ho scelto il maglioncino anziché la camicia perché in inverno fa freddo. E assicuro che sull’Appenino modenese dove vado stasera, a Pievepelago e Fiumalbo, non ci sono 37 gradi #mezzorainpiù