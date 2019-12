Fondazione Tatarella, a gennaio il 4° Corso di formazione politica. Ecco come iscriversi

Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, la Fondazione Tatarella, con il patrocinio delle Fondazione Alleanza Nazionale, organizza da sabato 11 gennaio a sabato 1° febbraio 2020 il 4° Corso di Formazione Politica. Scopo dell’iniziativa, rivolta a un massimo di 50 iscritti pugliesi, è continuare a diffondere una visione della politica come impegno civile al servizio della comunità, secondo quelli che sono i valori e i principi di una destra moderna e di governo immaginati da Pinuccio e Salvatore Tatarella.

Valentino e Parlato aprono i lavori

Il calendario del corso prevede 4 incontri, sempre di sabato, a partire dalle 15. Le “lezioni” si terranno presso la Biblioteca della Fondazione Tatarella, in Via Piccinni 97 a Bari. Anche questa quarta edizione sarà caratterizzata da docenti di altissimo profilo. Nella giornata inaugurale del corso, sabato 11 gennaio, sono previsti gli interventi di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An e del Prof. Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Spirito De Felice, che relazioneranno sul tema “Storia della destra in Italia: dal Msi ad Alleanza nazionale”. A seguire presentazione del libro di Parlato Fiamma dimezzata. Almirante e la scissione di Democrazia nazionale.

L’impegno della Fondazione Tatarella

Gli attestati di partecipazione saranno consegnati a coloro i quali avranno partecipato ad almeno tre lezioni del corso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2020 all’indirizzo mail della Fondazione Tatarella (fondazionegiuseppetatarella@gmail.com), al quale ci si può rivolgere per ogni informazione. Dettagli su come iscriversi e sul programma sono inoltre reperibili sul sito della Fondazione.