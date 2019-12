Auguri con Giorgia Meloni in piazza Capranica, a Roma. L’appuntamento è per domani venerdì 20 dicembre, alle ore 18.00. Fratelli d’Italia si ritrova per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. Insieme al presidente nazionale, Giorgia Meloni, saranno presenti i parlamentari nazionali ed europei, gli amministratori, i dirigenti e simpatizzanti di FdI. Nel corso dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione del tradizionale presepe vivente curato dal comitato presepe storico romano, si terrà una raccolta fondi i cui ricavati saranno devoluti alla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre.