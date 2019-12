Evviva il lato comodo della storia. Chiedere per conferma a Greta Thunberg, 16 anni appena e già «Persona dell’Anno» 2019 per insindacabile giudizio della rivista americana Time. Un riconoscimento a dir poco scontato dopo che i potenti della Terra, chi più chi meno, hanno deciso di inseguirne le teorie sui cambiamenti climatici. È l’effetto di un mondo schizofrenico, che prima scommette sulle magnifiche sorti e progressive della scienza per poi abbracciare senza ritegno gli infondati allarmismi di una ragazzina con le trecce. Ma è davvero così o siamo in presenza di una gigantesca operazione di marketing?

Greta è un personaggio costruito in laboratorio

«A pensar male ci si azzecca», diceva qualcuno. E mai come in questo caso è vero. Basta leggere le motivazioni addotte dal Time per accorgersene: «Nel corso di poco più di un anno, una sedicenne di Stoccolma è passata da una protesta solitaria fuori dal Parlamento del suo Paese a guidare un movimento giovanile mondiale». Ma và. Certo, anche Napoleone era generale a soli 27 anni. Ma per lui parlavano le battaglie vittoriose, non gli scioperi autorizzati dai professori. E non aveva telecamere e microfoni al seguito. Greta, invece, lo capirebbe anche un bambino, è un personaggio realizzato in laboratorio. Una moderna Frankenstein assemblata con i pezzi putrefatti delle più viete ideologie anti-Occidentali, un mix ben dosato di pauperismo e terzomondismo.

Il trionfo del politically correct

In poche parole, il gretismo è il certificato di invalidità permanente di un’Europa senza orizzonte e inflaccidita dal benessere. Esattamente come l’estremismo era «la malattia infantile del comunismo» (copyright Lenin). La questione è tutta qui: l’Europa ha smesso di fare la storia e pronta e trova rifugio nelle confortevoli trincee del politically correct. Greta persona dell’anno è un surrogato per farci credere ancora vivi. Ma la storia della ragazzina con le trecce in lotta contro il mondo per un ambiente più pulito non tutti sono disposti a berla. Meglio di questa favoletta c’è l’ultimo film di Checco Zalone. Lui, almeno, la gavetta per diventare famoso l’ha fatta davvero.