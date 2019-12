Un atto d’accusa contro Salvini e l’Italia e un manifesto ideologico per il “panafricanismo”. Ousseynou Sy, il senegalese a processo per aver dirottato e incendiato il bus di una scolaresca il 20 marzo a San Donato Milanese, rischiando di fare una strage di innocenti, ha chiesto di fare una dichiarazione spontanea in apertura della settima udienza davanti alla Corte d’Assise di Milano. Ma, nel sostenere di non essere “un terrorista”, ha dato vita a uno sconcertante show, che ha ripiombato l’Italia indietro negli anni. A quando, dalle Br ad Ali Agca, le aule di tribunale venivano usate proprio dai terroristi come ribalta per i loro deliri.

Ousseynou Sy accusa Salvini e l’Italia “di genocidio”

“Come cittadino italiano ed africano accuso Salvini ed il suo governo di crimini contro l’umanità e di genocidio. Quando una persona non viene soccorsa per strada, viene accusata di omissione di soccorso”, ha detto Ousseynou Sy, accusando l’Italia di far “morire deliberatamente uomini, donne e bambini che possono essere salvati” per via delle multe alle Ong. “Questo è omicidio premeditato”, ha aggiunto il senegalese, per il quale “la gente se ne frega di quello che fa Salvini con il suo governo che fa morire centinaia di persone in mare con le sue leggi”.

L’eco della sinistra nelle parole del senegalese

Un atto d’accusa tanto delirante, quanto comunque impregnato delle accuse più becere mosse da certa sinistra a chiunque – non solo Salvini – si batta per una politica di controllo dei flussi migratori.