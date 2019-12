Rassicura il M5S e attacca Salvini. Per il resto è il solito bla bla inconcludente. Non passerà certo alla storia la conferenza di fine anno del premier Giuseppe Conte. Molto fumo e il solito livore antisaliviniano ”Io considero la Lega una forza pienamente legittimata a partecipare a gioco democratico”. Ma ”secondo me è insidiosa per il Paese la modalità con cui Salvini interpreta la sua leadership”. “. Al M5S Conte fa poi sapere che non intende mettersi in proprio: “Non vedo il mio futuro politico con un partito”. E poi un omaggio al capo dello Stato che non costa nulla. “Non spetta a me votare il nuovo Presidente della Repubblica, sarei ben favorevole” ad una rielezione di Sergio Mattarella, “ma sono decisioni che non passano dalla mia volontà”. E neanche un po’ di buonismo dipsiace a Conte. “Vediamo tutti che abbiamo bisogno anche dei migranti, quindi il tema non è il loro numero ma lavorare per processi di integrazione più efficaci”.

Sulle questioni più spinose Conte non dice alcunché. “Stiamo interloquendo con l’Ue” per quanto riguarda il prestito ponte per Alitalia. “L’interlocuzione è sempre preventiva ed è costante. Non voglio ipotecare l’esito ma confidiamo di non aver difficoltà”. La Borsa Italiana? “È un dossier che sto seguendo. Un presidente del Consiglio non può essere indifferente ad un’eventuale evoluzione degli asset proprietari e della governance di Borsa italiana. Non sono indifferente”.

Noia mortale anche sul fronte delle regole europee. “Dobbiamo essere consapevoli che le regole sulla concorrenza a livello europeo sono state elaborate diversi anni fa. era necessario favorire la libera concorrenza. Queste regole si sono rilevate fondamentali per migliorare la competizione in Ue e tutelare i consumatori. Oggi vanno riviste perché nel frattempo sono intervenuti dei cambiamenti nello scenario economico globale e quindi bisogna favorire anche la nascita di campioni europei”.