Poi dice che con la cultura non si mangia. Mica vero: se si ha testa e capacità innovativa ci si mangia, ci si campa. Anzi, ci si vive perché fai qualcosa di buono per la tua Patria – che davvero è terra dei padri – per il tuo popolo, detentore di un patrimonio enorme.

L’Italia ha un gigantesco giacimento di cultura, di monumenti, di musei, di siti archeologici. Eppure, quante volte ci capita di commiserarne lo stato di abbandono, persino l’erbaccia incolta… “Eh, se me lo dessero a me”, capita di dire in una vocazione artigianale della sussidiarietà.

Cultura da valorizzare

Eppure, si può fare. Che ci fanno lo Stato, le regioni, i comuni, di beni che non riescono a gestire? Come valorizzare autentici gioielli che abbiamo la fortuna di avere in casa?