I camici bianchi sono al fronte…

Così ha commentato gli episodi di ieri a Napoli Luciano Cifaldi: “Ci sono molte persone nel Paese che vivono con la pensione del proprio genitore. Questo potrebbe non essere il caso specifico dei fatti accaduti ieri a Napoli, ma spesso è così. C’è anche da dire che non si accetta l’inevitabilità della morte. Almeno un tempo si diceva che “l’unico dato certo che abbiamo nella vita è la morte”. Però è chiaro che oggi ormai c’è la tendenza a cercare sempre un colpevole per qualsiasi cosa. Un uomo a 92 anni può stare pure in apparente buona salute, ma l’evento della sua morte ben difficilmente dovrebbe scatenare reazioni emotive tali da devastare un Pronto Soccorso.

Si deve cambiare la comunicazione perchè è facile aggredire persone tanto poi c’è sempre la possibilità concreta di trovare in sede giudiziaria chi dice che si è agito in una particolare situazione emotiva e quindi scatta ogni meccanismo attenuante se non addirittura giustificativo. Oltre alla vita c’è la morte e questa è una caratteristica fondamentale della vita stessa. Poi è chiaro che noi medici daremo sempre il massimo in termini professionali”. Il fenomeno è in continuo aumento, anche per questo clima di evidente impunità che si è generato. In proposito il Segretario Benedetto Magliozzi ha annunciato: “Il 2020 sarà un anno in cui la Cisl Medici Lazio darà battaglia su questo tema”. “Perché i medici ogni giorno vanno al fronte e rischiano la vita”.