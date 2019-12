Arriva l’inno delle Sardine: «Siamo formiche col passo d’elefante». E il web si sganascia (video)

È arrivato l’inno delle Sardine e il web si sganascia dalle risate. Ecco il “Siamo sardine e siamo tante, siamo formiche col passo d’elefante. Siamo l’allarme che sta già suonando, spargete voce che il vento sta cambiando. Siamo persone e siamo tante, siamo formiche col passo d’elefante, siamo l’Italia che si sta rialzando, spargete voce stiamo arrivando”. Un giro melodico ridanciano e pedestre. Parole chiare, facili da ricordare come un ritornello per bimbi dell’asilo. L’inno delle Sardine trizza l’occhio a Mameli e a Pino Daniele. La canzone – 6000 siamo una voce – sarà presentata il 19 gennaio a Bologna in piazza VIII Agosto. Il video e la canzone pubblicati sul canale Youtube sono diventati virali. Molti applaudono. Ma molti altri ridono a crepapelle. Meglio comunque questa ridicola canzoncina che la traguca e stucchevole Bella Ciao.