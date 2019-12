Si dimette, non si dimette. Ci fossero ancora le voci di Ameri e Ciotti, sai che spasso a sentirli interrompersi a colpi di «scusa Enrico» e di «vai Sandro». E non per un partita di calcio, ma per seguire in diretta le mosse di Lorenzo Fioramonti. Sarebbe il ministro dell’Istruzione. Ma è noto soprattutto per l’adesione entusiastica degli studenti agli scioperi gretini e la minaccia lanciata sin dal giuramento: o mi danno tre miliardi per la scuola o mi dimetto. Facile a dirsi, difficile a farsi. E sì, perché si avvicina l’ora di far seguire alle parole i fatti, visto che i miliardi – come le pizze di Peppiniello in Miseria e nobiltà – sono solo due.

Fioramonti aveva minacciato: o tre miliardi o dimissioni

Apposta il Palazzo vacilla e sfoglia la margherita: si dimette, non si dimette. Dovesse realmente prendere cappello e togliere il disturbo, il Conte-bis traballerebbe di brutto. Il governo è in uno stato catatonico. Persino la defezione di un Carneade come Fioramonti basterebbe a buttarlo giù. Infatti, non è lui a preoccupare, ma la poltrona che occupa. Un ministro di sinistra che si dimette contro un governo di sinistra che non dà i soldi alla scuola (di sinistra) non è solo una crisi politica: è la fine del mondo.

Per Di Maio un’altra gatta da pelare

In più c’è il dramma personale di Di Maio. In teoria sarebbe il capo politico del grillino Fioramonti. Nella realtà è un uomo braccato dai suoi che non gli perdonano il collasso nei sondaggi. Dalle dimissioni del ministro lui sarebbe il più colpito. Innanzitutto perché dovrebbe sostituirlo e non sa come fare a sceglierne uno senza scontentarne cento. E poi perché uno che lascia la poltrona per mantenere fede ad un impegno è destinato a diventare una calamita per i parlamentari delusi da Giggino. E così anche il casino di Fioramonti rischia di farsi caso politico. E l’ora x della sua decisione di trasformarsi nell’ora più buia del Conte-bis. È proprio vero che quando il sole è basso anche i pigmei hanno l’ombra lunga.