“Ricordate la vicenda del calciatore accusato di fascismo per il simbolo sui parastinchi? In pochi minuti Alessio Sakara, campione italiano di arti marziali miste, vi spiega tutta la verità. A voler cercare fascismo ovunque, ecco le figuracce che si rimediano…”. Il post è sulla pagina Fb di Giorgia Meloni, che con aria apparentemente divertita si unisce all’indignazione del campione di Mma sulle accuse di “fascismo” rivolte al calciatore dell’Inter Biraghi.

Il giovane calciatore era stato immortalato infatti durante la diretta di Inter-Barcellona mentre si sistemava i suoi parastinchi personalizzati con la scritta latina e l’elmo spartano sopra allo scudo tricolore, simbolo – secondo i soliti soloni della sinistra – dei movimenti di estrema destra. Tutte baggianate, nulla di vero. Lo stesso Biraghi aveva cercato di mettere fine alle polemiche è stata la replica dello stesso Biraghi che avevano precisato come la frase in questione – “vale vctis” – fosse solo un’incitazione a vincere in campo.

Alessio Sakara e il fascismo immaginario