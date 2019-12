Questa mattina con migliaia di cittadini di Tragliatella, di Osteria Nuova, di Anguillara e di Bracciano abbiamo partecipato al corteo contro la discarica voluta dalla Raggi. Oltre 3000 persone per gli organizzatori. Mai in questa zona, dicono i cittadini, già provati dal deposito di scorie radioattive di Enea Casaccia e dalle emissioni di Radio Vaticana. Presenti tra gli altri il consigliere del Municioio 14 Massimiliano Pirandola, Luca Bedini del Van Gogh caffè, consiglieri dei comuni di Anguillara e di Bracciano, Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, la consigliera Fdi di Roma capitale Lavinia Mennuni e uno dei co promotori del corteo Sergio Adolini che si mette subito in testa al gruppo, un sacco dell’immondizia indossato sopra ai vestiti.

“Tragliatella nun se tocca”

Tragliatella nun se tocca intona il corteo. Presenti anche il vice sindaco o Fiumicino e i sindaci di Bracciano Manziana e Anguillara del PD e 5 stelle. Campidoglio e Regione sono avvertiti, dal territorio arriva una vera e propria mozione di sfiducia per il nuovo esperimento di governo rosso giallo.

Presente Fabio Pieributi, casa a picco sulla discarica, con figlioletto sulle spalle. Se aprono sprofondiamo di sotto, non è possibile! Dice preoccupato.

In fuga il presidente del municipio

Assente il presidente grillino del Municipio 14 Campagna che ieri al consiglio comunale di Anguillara ha dichiarato che chiederà lo stralcio dell’area della discarica dal piano. Ma con la Raggi avrà parlato?

E poi l’imprenditore agricolo Angelo Cangini, 100 quintali di latte al giorno e 2500 quintali di grano. Non ce la facciamo più a produrre in queste condizioni, ci mancava anche la.discarica!

E la Raggi dove sta e Zingaretti dove sta, gli altri cori in piazza. Alla fine del corteo tutti i politici presenti dicono no alla discarica a Tragliatella. Basterà per scongiurare il pericolo? Intanto il 13 gennaio si terrà il consiglio aperto in zona, e forse ne sapremo di più.

Qui sotto il video della manifestazione dal link https://canaledieci.it/tragliatella-la-manifestazione-per-dire-no-alla-discarica/