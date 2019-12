A San Giovanni c’erano anche loro, le sardine nere. Ma non era programmato un loro intervento dal palco. Già il portavoce del movimento ittico, Mattia Santori, aveva chiesto di ripensare i decreti sicurezza. Superamento o abrogazione? Dalla piazza gli urlano di essere più preciso, più accorto nell’uso delle parole. Abrogazione, non ripensamento. Lui dice sì sì: abrogazione.

Ma le sardine nere vogliono una parte nello show. Non si accontentano di esibire pesci di carta. Vogliono salire sul palco e pretendono il microfono. Il servizio d’ordine li respinge. ne nasce una quasi rissa. Loro urlano “fateci parlare, fateci parlare”. Alla fine raggiungono l’agognato palchetto, che poi è il cassone di un tir trasformato per la passerella e il loro rappresentante urla: “Basta clandestini, regolarizziamo tutti”. E ancora sul decreto sicurezza: “Non basta riformarlo, va abrogato” .

San Giovanni, l’intervento delle sardine nere

Parole un po’ troppo ardite per le sardine bianche. Parole che potrebbero mettere in difficoltà il Pd, i cui esponenti,in quel frangente, stanno tutti lì a cinguettare sulla sardine: “Quanto siete belle, quanto siete fenomenali, ci scaldate il cuore” e altre amenità del genere.

Così il portavoce della sardina nera non può proseguire. L’intervento viene sfumato. Parte una canzone di Francesco De Gregori. In piazza le proteste continuano: “Gli immigrati devono parlare, fateli parlare”. Eh già. Nella piazza dell’amore succede anche questo. Che agli immigrati sia riconosciuto il diritto di parola. Ma limitato. E soprattutto purché non strida con gli interessi elettorali del partito di Zingaretti.

Il tutto è documentato nei video dell’evento. In particolare quello di Radio Savana