Dall’Italia che spaventa le imprese non scappano solo gli indiani di ArcelorMittal ma anche i tedeschi di Lufthansa. Il governo giallo-rosso, già ustionato dall’Ilva di Taranto, rischia ora di bruciarsi del tutto se la compagnia di bandiera tedesca non s’impegnerà a scucire i cordoni della borsa per il salvataggio di Alitalia. La scadenza è fissata al prossimo 21 novembre, giorno entro il quale bisognerà inviare l’offerta vincolante per rilevare la compagnia. Ma Lufthansa farà scadere il termine. Questo, almeno, è quel che ha riferito al Corriere della Sera l’ad del gruppo tedesco Carsten Spohr. Un disimpegno che potrebbe dare luce verde alla rivale americana Delta Air Lines. La compagnia statunitense ha garantito 100 milioni di euro per il 10 per cento della nuova Alitalia.

Verso l’ottavo rinvio della scadenza dell’offerta vincolante