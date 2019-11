Vigili del fuoco: stipendi come polizia e carabinieri. Sì del Parlamento alla proposta di FdI

«I vigili del fuoco vengono premiati come i migliori al mondo e sono molto amati dagli italiani – spiega il deputato di Fratelli d’Italia – Paradossalmente, però, sono stati i più bistrattati dalla politica. La proposta che porta la mia firma in capo al documento puntava ad armonizzare gli stipendi e i contributi previdenziali dei vigili del fuoco a quelli delle altre forze dell’ordine per evitare ingiuste disparità . Ora – conclude Prisco – il governo finanzi subito il fondo, già contenuto nella legge di bilancio. Tutto ciò per rendere subito concreta la misura. Colmando così questa ingiusta disparità di cui molti italiani, giustamente, ancora si stupiscono».

A metà novembre i pompieri erano scesi in piazza per chiedere maggiori tutele. E al loro fianco c’erano gli esponenti di FdI. Tutti in prima linea per garantire diritti, salario e tutele ai vigili del fuoco nella legge di Bilancio. Sulla sua pagina Facebook Giorgia Meloni aveva puntualizzato: «Fratelli d’Italia è scesa ancora una volta in piazza al fianco dei vigili del fuoco: eroi che ogni giorno rischiano la vita per la nostra sicurezza e che devono essere equiparati alle altre forze di polizia. È per questo che abbiamo presentato in Parlamento delle proposte per difendere i loro diritti. Noi ci siamo». E sul Secolo d’Italia il direttore Francesco Storace aveva scritto: «Non bastano le lacrime fino al giorno dei funerali per poi dimenticarsi di quelle persone».