Avviso ai morosi del M5S: i soldi delle restituzioni devono essere versati entro il 31 dicembre. Altrimenti il collegio dei probiviri “si attiverà senza ulteriore indugio” per infliggere sanzioni disciplinari.

I vertici M5S – in pieno caos politico – hanno perso la pazienza e in una mail inviata nelle ultime ore a deputati e senatori indietro con le restituzioni manifestano tutto il loro disappunto, con tanto di ultimatum.”Le ricordiamo – si legge nel messaggio visionato dall’Adnkronos e firmato dallo ‘Staff’ – che gli impegni da Lei assunti, all’atto della sua candidatura con il MoVimento 5 Stelle, costituiscono una vera obbligazione giuridica. Come di recente affermato dall’Agenzia delle Entrate, costituiscono anche e soprattutto, un impegno morale nei confronti di tutti i cittadini italiani. E in particolare, di quelli che l’hanno votati”.

Nella mail inviata ai parlamentari M5S si ricorda che, “contrariamente agli altri partiti politici, il MoVimento 5 Stelle non percepisce nemmeno un euro da tali restituzioni”. “Che sono state devolute in passato al Fondo per il Microcredito. E attualmente, a seguito di votazione on line degli iscritti, al Fondo per la povertà educativa infantile. Ma anche al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e infine al Fondo contro la violenza sulle donne”.

“La invitiamo, pertanto, a voler ottemperare agli impegni giuridici e morali. Da Lei assunti entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Avvertendola, nel contempo, che il mancato tempestivo riscontro a tale invito – avverte lo ‘Staff’ – integra una grave violazione disciplinare. Per la quale i Probiviri, che leggono per conoscenza la presente, si attiveranno senza ulteriore indugio”. Nella speranza che non esploda una nuova rimborsopoli...