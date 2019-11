Treu da rottamatore a strenuo difensore del Cnel. E sempre contro le rappresentanze sindacali

Treu afferma che “la normativa sul Cnel è l’unica che definisce per legge i criteri di rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali”. Ecco spiegato l’arcano. Treu non vuole riconoscere che lai rappresentanza delle organizzazioni sindacali è affidato alla scelta che i lavoratori fanno nelle elezioni dei propri rappresentanti. E non alla compiacenza e al potere politico che sceglie con chi vuole dialogare a seconda delle proprie convenienze politiche. Infatti i criteri di composizione del Cnel sono superati dai fatti e dalla storia del sindacato italiano. Ma questo ai dirigenti del Cnel, a cominciare dal suo presidente Treu, non interessa. Infatti il 5 novembre prossimo inizieranno, proprio presso il Cnel, le trattative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Le associazioni datoriali Assistal e Federmeccanica incontreranno solo Cgil, Cisl e Uil. Escludendo Fismic/Confsal, Confintesa Metalmeccanici, Ugl Metalmeccanici e Failms. Conf.S.A.F.I. che hanno presentato una piattaforma unitaria per i metalmeccanici.

I sindacati non sono più quelli fotografati dal Cnel

La comunicazione del Cnel cozza anche contro quanto il Cnel ha sempre sostenuto. Ossia che i Ccnl siano stipulati, e abbiano una valenza la più ampia possibile, con le organizzazioni sindacali e datoriali che più rappresentano le istanze del lavoro abolendo i cosiddetti contratti pirata. Nella fattispecie siamo davanti ad una forzatura che vuole riconoscere un monopolio solo alla triplice. Ignora, per esempio che Fismic/Confsal è il primo sindacato in Fcas in Piemonte e il secondo in tutto il gruppo e sicuramente prima della Fiom Cgil ovvero in quella che ancora è la vecchia Fiat. Le altre organizzazioni sindacali come ad esempio Confintesa sono maggiormente rappresentative in settori della pubblica amministrazione e nel privato. Treu si faccia un esame di coscienza e non getti alle ortiche quella credibilità professionale che in anni passati gli è stata riconosciuta ma che in questi ultimi anni sta venendo sempre meno. La rappresentatività sindacale non è più quella fotografata dal Cnel, a seconda delle convenienze politiche Ma deve essere misurata realmente con sistemi di valutazione che mettano tutti i sindacati su un piano di parità per essere poi valutati dai lavoratori. La “rappresentatività comparata” tanto strombazzata dal Cnel non può fare riferimento ad un organismo vecchio e superato. Ma deve essere affidato alla democrazia diretta dei lavoratori italiani attraverso l’attuazione dell’articolo 39 della nostra Costituzione. Il Ccnl dei metalmeccanici è il contratto più importante dell’industria italiana. E non può essere utilizzato per fini strumentali mirati a favorire i sindacati amici. Il professor Treu ne prenda atto e riconosca che il Cnel così com’è oggi. Oltre che un ente inutile è un organismo di regime che non rispecchia più il mondo del lavoro… Ma forse al professor Treu non conviene dirlo.