Toscana, Fratelli d’italia chiederà al prossimo governo di istituire un assessorato alle Libere Professioni

“Al governo della Toscana Fratelli d’Italia proporrà un assessorato alle libere professioni”. Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. Donzelli è intervenuto oggi a Firenze alla tavola rotonda con i rappresentanti delle categorie professionali che ha avuto luogo a Palazzo Vecchio. “I professionisti in Toscana sono stati sottovalutati e persino umiliati. Noi pensiamo che il loro ruolo sia fondamentale per una regione più equa ed efficiente”, ha aggiunto Donzelli. Ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati hanno rappresentato le loro istanze agli esponenti di Fratelli d’Italia. C’erano i capigruppo alla Camera e al Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e la responsabile nazionale professioni Marta Schifone.

Toscana, FdI chiama a raccolta le professioni

Ad intervenire sono stati numerosi rappresentanti delle categorie. Architetti, guide turistiche, commercialisti, restauratori, assistenti sociali, odontoiatri, ingegneri, avvocati, veterinari, notai, farmacisti. “Stiamo facendo un importante lavoro di ascolto. Il nostro impegno è di portare le richieste che ci hanno formulato nelle sedi istituzionali. A partire dalla manovra finanziaria, la cui discussione è in procinto di entrare nel vivo in Parlamento”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. “Abbiamo dedicato questa giornata a confrontarci con i professionisti che vengono costantemente penalizzati e non adeguatamente considerati. Noi pensiamo inoltre che sia non solo giusto ma persino necessario sostenerli perché il loro lavoro è un vero motore per la nostra economia”. Lo ha detto da parte sua il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Luca Ciriani.

Gli atti del convegno inseriti nel programma di FdI

A questa iniziativa hanno partecipato anche altri esponenti istituzionali di FdI in Toscana. Il senatore Patrizio La Pietra, il capogruppo di FdI in consiglio regionale della Toscana Paolo Marcheschi, il coordinatore regionale Francesco Torselli, il capogruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, e molti altri. I risultati del convegno saranno redatti in un documento le cui principali proposte saranno inserite nel programma di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali in Toscana.