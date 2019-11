Rischia di lasciare più di un segno in Forza Italia l’astensione al Senato sulla cosiddetta commissione Segre. Dopo l’affondo di Mara Carfagna, ora è infatti Deborah Bergamini, deputata e storica collaboratrice di Berlusconi, a biasimare quel voto. Con la differenza che la sua posizione segue e non precede la durissima nota con cui il Cavaliere aveva diffidato i detrattori interni dall’impartirgli sermoni e lezioni sul tema del contrasto all’antisemitismo. «I miei governi sono stati i più determinati nel difendere le ragioni di Israele», aveva rivendicato Berlusconi. Evidentemente, non è bastato se la Bergamini ha continuato a suonare lo stesso tasto. Anche lei in forma pubblica. Questa volta sottoforma di lettera aperta sul Riformista, di cui ha la parlamentare “azzurra” ha la condirezione insieme a Piero Sansonetti. Carica che le ha permesso di condividerne anche il titolo: «Caro presidente Berlusconi stiamo sbagliando».

La Bergamini sul Riformista: «Un errore cedere a Salvini»

L’errore, per la Bergamini, non sta tanto nell’astensione dei senatori. «Il punto è un altro – spiega -. La commissione Segre era un’opportunità: significava stabilire la leadership della cultura moderata all’interno del centrodestra». Obiettivo? Dare alla coalizione «una leadership diversa da quella incarnata da Salvini» il quale, assicura, «sarebbe il primo a beneficiarne, se anche lui volesse esprimere un’Italia moderna e vincente». Ma la Bergamini va oltre e lascia presagire che il passaggio del testimone dalle mani dell’ex-premier in quelle del leader leghista viene percepito dai berlusconiani come una sorta di “tana libera tutti“.

Renzi: «Riflessione interessante»

«Non posso certo biasimarla», continua infatti la deputata che, prima nel suo mondo, si rivolge a Berlusconi ricordandogli «i suoi errori». Quindi l’affondo: «Non dobbiamo avere paura di ammetterlo, questa Italia è anche figlia della nostra storia politica». Il possibile addio è tutto nella chiusa della lettera: «Io sento il dovere di continuare a cercare la strada migliore per il mio lavoro quotidiano. Forse non ci riuscirò, ma la vita è troppo breve per trascorrerla senza aver mai tentato davvero di fare ciò che abbiamo nel cuore e nella mente. Anche questo me lo ha insegnato lei e mai come oggi questa lezione mi è chiara». Una riflessione, questa della Bergamini, che è piaciuta tantissimo a Renzi che l’ha definita «davvero interessante».