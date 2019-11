Troppo sangue sulle divise, troppi servitori dello Stato fatti fuori, ad Alessandria, con quei pompieri, l’ultima tappa di un percorso criminale.

Piangiamo questi tre vigili del fuoco (nella foto sopra) e ci interroghiamo ogni volta con ansia ancora maggiore. Finirà questa spirale? Un giorno un carabiniere nel cuore di Roma, un altro giorno la tragedia nel commissariato di Trieste, l’altra sera i pompieri nell’Alessandrino. Sembra un destino barbaro indossare una qualsiasi divisa. E senza contare quanti si tolgono la vita negli apparati che vegliano sulla nostra sicurezza.

I perché devono trovare risposta

Quante volte abbiamo chiesto soccorso ai pompieri, anche per vicende apparentemente banali, persino in casa? Eppure, arrivano sempre col sorriso e con l’impegno. Con abnegazione. E così erano andati in quella maledetta cascina. Ora i perché devono trovare risposta.