Con Di Maio sull’orlo della crisi di nervi si avvia finalmente a conclusione la stagione dei fanfaroni. Quelli che ci stanno governando, altro che “quelli di prima”. E in proposito vi suggeriamo di gustare e diffondere un video ritornato alla grande in rete, a merito del giornalista Federico Mello.

Lo trovate qui sotto e racconta la sbruffonata di Di Maio sull’Ilva, edizione 2018. Si vantava di “aver risolto”. E accusava “quelli di prima” di non esserci riusciti. Basterebbe questo video per digli di mettersi da parte definitivamente. Ma ahilui ce ne sono a bizzeffe a sputtanarne parole e fatti.

Sui social la verità sui fanfaroni alla Di Maio

In questi giorni i social sono scatenati a raccontare le prodezze della squadra malandata di Giuseppe Conte. Senza insulti, ma semplicemente mostrando le loro parole. Conte come Renzi, Zingaretti come Di Maio e via discorrendo. È l’orrenda compagnia della bugia permanente. Ma non possono più nascondere le loro contraddizioni.