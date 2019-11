Sgarbi esplode contro Gomez a “Non è l’Arena”: «Ipocrita, vai a fare in c…» (video)

Vittorio Sgarbi perde la testa quando sente parlare di “Giuseppi”. Come un crescendo rossiniano. Ospite a Non è L’Arena, programma condotto da Giletti su La7, il critico ha inveito a più riprese contro il direttore del Fatto Quotidiano Peter Gomez. Il discorso verteva sul Conte 1 e sul passaggio al Conte 2. Verteva sui passaggi istituzionali che hanno portato al connubio Pd-M5S, che Sgarbi ha sempre stigmatizzato alla sua maniera: “Non c’è democrazia, dov’è la democrazia? La gente va al governo senza essere stata eletta… Di Maio, Conte, Monti…chi ha eletto Monti, chi ha eletto Conte?”, esplode Vittorio Sgarbi in trasmissione. “Mario Monti perché ha un vitalizio eterno? Perché deve essere senatore a vita uno che non fa politica, che non ha più un partito?”. E’ un fiume in piena.

“Il vero politico onesto è quello che prende i voti! io voglio eleggere qualcuno con le preferenze!” I toni iniziano a crescere. Ma a questo punto Gomez ha interrotto il critico, facendo un’osservazione che ha scatenato il putiferio.