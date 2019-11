Sgarbi, durissimo attacco a Luxuria sui social: «Tu e Cecchi Paone siete persone oscene»

È botta e risposta tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi su twitter, dopo che l’ex deputata aveva difeso Alessandro Cecchi Paone, ospite di Non è l’Arena, dagli attacchi del critico d’arte. «Di osceno c’è il moralismo pietoso di Paone che invoca compostezza mostrando libertinaggio di costumi. E di osceno ci sei tu, Vladimiro, che lamenti riservatezza per la tua vita privata dopo averla ostentata in tv e sui giornali».

«Patetici, entrambi. @vladiluxuria», scrive Sgarbi sul suo profilo social. Risponde a Luxuria che, poco prima aveva twittato: «Dove sarebbe l’oscenità? Il fatto di indossare una semplice t-shirt e pantaloncini o essere sorridente accanto a un ragazzo? Mi sa che @VittorioSgarbi non sta bene, peggiora ora dopo ora. Comunque chiamarlo Pavone è una battuta più da bulletto sfigato che da critico d’arte».

Sgarbi infatti aveva criticato Cecchi Paone, postando su twitter una foto del giornalista in t-shirt e pantaloncini, accanto a un ragazzo, con la frase: «Non capisco perché continuano a invitare in tv Sgarbi che dice le parolacce. Lo ha detto stasera a Non è l’Arena Cecchi Pavone. Lui, comunque, non è invitato perché è osceno anche senza dire le parolacce».