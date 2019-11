Serata “Caravella Tricolore” nella Sala convegni della Fondazione An (la diretta)

Torna il Premio nazionale Caravella tricolore a Roma. Tutto pronto per questo pemeriggio di giovedì 28 novembre, ore 18. La premiazione si svolgerà nella sala convegni della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa 43 a Roma, quarta edizione del Premio. Saranno consegnati riconoscimenti a chi, nel mondo dell’arte, della cultura, della scienza, dello sport e dell’informazione, si è distinto nel suo settore durante tutto l’anno. La manifestazione è stata istituita dalla Fondazione Rivolta Ideale, dal periodico Realtà Nuova e dal Centro di iniziative sociali di Roma. L’ evento sarà aperto dal presidente della Fondazione Alleanza nazionale senatore Giuseppe Valentino e dal senatore Domenico Gramazio, che da quattro anni cura il Premio Caravella.

I particolari sul periodico “Realtà nuova”

Com da tradizione si spazia pertanto tra Arte, Cultura, Scienza, Informazione, Memoria, Sport, Sindacalismo, Poesia, Giornalismo. Sono queste e tante altre le sezioni del Premio Caravella. Va da sé che il riconoscimento premia personalità che hanno coniugato la passione per le idee con il loro lavoro quotidiano. Per questo ridare vita a un premio della nostra tradizione culturale politica è una grande soddisfazione. Per tutti: simpatizzanti, amici della Fondazione Rivolta Ideale, di Realtà Nuova, del Cis, del Cenacolo delle Intelligenze scomode. Tutti hanno voluto ridare vita al “vecchio” premio Caravella. A testimonianza della serata sarà in distribuzione l’elenco dei premiati e le motivazioni dei riconoscimenti sul nuovo numero di Realtà Nuova. Il periodico di politica e di cultura diretto da Domenico Gramazio fornisce i nomi di tutti i premiati in questa nuova tornata del riconoscimento e tutti gli ambiti culturali e scientifici presi in esame.

I riconoscimenti del Premio Caravella

Pertanto segnaliamo Adalberto Baldoni, storico della destra italiana, a cui andrà un premio speciale. A Gianfranco De Turris andrà il premio speciale Giornalismo per la sua attività di scrittore e divulgatore, apprezzato in tutti i contesti lavorativi in cui ha operato. Ci piace menzionare la più giovane premiata, la calciatrice Giulia Franco. Saranno in pista a ricevere il premio Caravella la Fondazione Giuseppe Tatarella, Maurizio Battista, Riccardo Pedrizzi. La Compagnia dell’Anello, che promette una serata di canti e inni della nostra colonna sonora sentimentale e politica. Ancora: Alberto Rendina, l’Associazione Campo della Memoria. Ancora: Giuseppe Sugamele, il quotidiano Il Tempo per l’editoria. Pier Giorgio Francia per la Poesia, Cesare Bruni per Storia e Cultura, Alberto Rendina, Claudio Togna, Rossana Cerbo per la Sanità e la Scuola di Ballo Risorgimentale, che ttui noi abbiamo conosciuto nella serata del 7 marzo scorso. Una serata tra amici, professionisti di valore, canti e memoria.