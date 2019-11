Samsung, la rivoluzione: arriva in Italia “Italia Fold”. Ma il prezzo dello smartphone “fa paura”

Arriva in Italia Fold, il nuovo smartphone che Samsung. Ha lo schermo pieghevole e promette di far nascere una famiglia ancora tutta da inventare. Lo schermo porta il nome di Display Infinity Flex. Misura 7,3 pollici e si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6.

Queste le caratteristiche del nuovo prodotto: nuovi materiali per i display. Lo schermo interno non si limita a curvarsi: si ripiega su se stesso. È un movimento più intuitivo, ma anche un’innovazione più difficile da realizzare.

Tutte le date del nuovo Samsung

«Samsung sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione mobile. Ridefinisce ciò che è possibile con uno smartphone», dice Carlo Carollo, vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. «Galaxy Fold introduce una categoria completamente nuova. Offre funzionalità mai viste prima, grazie al nostro Display Infinity Flex. Abbiamo creato Galaxy Fold per chi desidera sperimentare ciò che può fare un dispositivo pieghevole Premium».

Nei negozi si vedrà il 16 dicembre, ma già dal 13 novembre sarà possibile prenotarlo. Il prezzo? Non per tutte le tasche: 2.050 euro e non per tutti. La casa coreana non riesce a stare dietro alle richieste. Ci potrebbe essere già il sold out a novembre con le prenotazioni. Infatti, in questo caso non ci si muove con i multipli tipici di samsung e la vera sfida sarà avere qualche pezzo in più per l’Italia.