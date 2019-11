«Roberta Lombardi? Una nota rompicogli***». La battuta di Myrta Merlino

Negli studi de L’aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7 ospite d’onore è Roberta Lombardi. La grillina che contesta la linea di Luigi Di Maio. Dopo l’incontro di sabato Beppe Grillo ha confermato Di Maio nel ruolo di capo politico: «È lui e non rompete i cog***», ha tagliato corto. Per tutta risposta, la Lombardi, ha messo in chiaro sin da subito che lei, i “cog***”, avrebbe continuato a romperli eccome, tanto da accodarsi all’hashtag che spopolava su Twitter. «#iorompoicoglioni e me lo ha insegnato Beppe 12 anni fa», ha scritto su Facebook la capogruppo M5S alla Regione Lazio rispondendo al fondatore del Movimento. Assist perfetto per la Merlino, che nella puntata di lunedì la ha introdotta così: «Con noi Roberta Lombardi, una nota rompicogl***. Ma se l’è detto da sola, non faccio altro che certificare».

L’Aria che tira, Roberta Lombardi contro i 5S

Battuta accolta con un sorriso dalla grillina, che nel corso del successivo dibattito si è scagliata contro Matteo Salvini: «I partiti personali negli anni hanno fallito, fallirà anche la meteora Salvini. Dobbiamo superare quel modello», ha detto. Poi ha attaccato i 5S: «Siamo nati come una forza né di destra, né di sinistra. Siamo ora a un bivio, possiamo fare una buona opposizione oppure, se vogliamo governare, dobbiamo unirci a qualcuno. Quali sono i temi che ci indicheranno con chi andare?».