Reddito di cittadinanza, nella città di Di Maio uno su 3 ha l’assegno. Le offerte di lavoro? Una farsa

Nella città natale di Luigi Di Maio, Pomigliano d’Arco, un terzo della popolazione riceve il reddito di cittadinanza. Lo prendono in 12mila su 39mila abitanti complessivi. Con questi numeri se non è clientela, certo lo sembra. Anche perché la famosa e ormai famigerata fase due del reddito, ovvero quella in cui il sussidio doveva diventare lavoro, resta una chimera. Dei 12mila solo mille sono stati chiamati dal centro per l’impiego, di questi solo una piccola parte ha sostenuto il colloquio (si stima che la fila finirà verso la primavera 2020), e nessuno ha ottenuto un lavoro. Con sommo disappunto degli stessi pomiglianesi “percettori” di reddito, che invece preferirebbero di gran lunga un’occupazione a quella che molti considerano un’elemosina di Stato o, appunto, una clientela di Movimento.

Il sindaco: «Il reddito di cittadinanza è una presa in giro»

A indagare sulla situazione di Pomigliano – che, al di là dei numeri impressionanti, è simile da quella delle altre città – è stato il quotidiano La Stampa. In un lungo reportage pubblicato sull’edizione di oggi, l’inviato Niccolò Zancan riporta la frustrazione di diversi cittadini.

Con parole e storie diverse, tutti spiegano che ciò che veramente interessava era il lavoro. Ma il lavoro resta un sogno, senza che la legge né il tessuto economico o istituzionale locale possano trasformarlo in realtà. E così lo Stato continua a sborsare milioni di euro che non risolvono davvero la vita di queste persone.