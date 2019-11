Record a Pordenone: per oltre 50 anni ha guidato normalmente l’auto senza avere la patente

Un vero e proprio record è quello stabilito nella zona di Pordenone da una 77enne. Non aveva mai conseguito la patente. Eppure per oltre 50 anni ha guidato normalmente l’automobile. È accaduto a Pravisdomini, in provincia, appunto, di Pordenone. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale intervenuti a Longhere (una frazione di Vittorio Veneto), per i rilievi di un incidente. A seguito di un banale tamponamento in cui era rimasta coinvolta – come riferisce il Messaggero Veneto – gli agenti hanno chiesto alla donna di esibire la licenza di guida. La 77enne aveva dichiarato di averla smarrita. Dai controlli è risultato invece come la donna non avesse mai conseguito la patente. Nonostante guidasse da decenni.

Una storia davvero stupefacente. A colpire non è tanto l’abilità della automobilista, per così dire, abusiva. Quanto il fatto che per oltre 50 anni, a Pordenone e dintorni, una automobilista non si stata fermata da chicchessia. Né dalla Polizia. Né dai Carabinieri. Né dai Vigili urbani. Né da quaalsiasi altra pubblica autorità abilitata a fermare gli automobilisti. È cosa da non crederci. Delle due l’una.o la signora in questione è dotata di poteri paranormali. Oppure in quella zona gli automobilisti sono talmente disciplinati che le autorità non sentono il bisogno di fermarli.