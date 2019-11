Fervono i preparativi per “Prima le idee”- Immagini dal Futuro. L’appuntamento, giunto alla VI edizione è fissato per il 23 e 24 novembre 2019 al Teatro Garbatella a Roma. 12 Panel, 50 relatori tra autori, giornalisti, amministratori pubblici e rappresentanti delle istituzioni .”Sono questi- spiegano gli organizzatori Andrea Volpi e Andrea Barchetta, i numeri di un evento pensato per far veicolare tante buone idee nel segno di un sempre maggior interesse per il pensiero Conservatore e Sovranista”. Nella due giorni romana di parlerà di: Giustizia, Cultura, Governo, Futuro, Enti Locali, Attività Produttive, Fisco, Economia, Giovani, Città di Roma, Regione Lazio ed Europa.

Tanti gli ospiti presenti. Tra questi: Piero Sansonetti, Francesco Storace, Giovanni Donzelli, Nicola Porro, Francesco Lollobrigida, Luca Telese, Andrea Del Mastro Delle Vedove, Paolo Cirino Pomicino, Alessandro Sansoni, Giovanbattista Fazzolari, Marco Silvestroni, Fabio Rampelli e Nicola Procaccini. Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.primaleidee.it

“La città che sale” è l’immagine simbolo della VI edizione di Prima le Idee.

È un quadro che avrebbe dovuto intitolarsi “Il Lavoro” poiché esprime l’importanza dell’umano nella costruzione del futuro.

I palazzi, le ciminiere, il dinamismo di una città che nasce e si modernizza sono elementi di un’opera. Ma il vero protagonista è però l’uomo, il lavoratore, ossia colui che padroneggia lo sviluppo e lo direziona.