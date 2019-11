Il Pd ha adottato alla convention di Bologna un nuovo statuto. All’articolo 1 è sancita solennemente la natura “antifascista” del partito. È un segno di crisi, non certo di vitalità. I dem si rifugiano nel passato Alle antiche certezze. Il mondo sta cambiando, in modo vorticoso e traumatico. Nulla è più come prima. E il Pd che fa? Al nuovo contrappone il vecchio. Per ironia della sorte, il Pd ribadisce il suo antifascismo proprio nella ricorrenza della fine del comunismo. Ci riferiamo al trentennale della caduta del Muro di Berlino. Il partito di Zingaretti dimostra così l’assenza totale di un processo di maturazione. Dimostra di non aver compreso il valore dell’antitotalitarismo.

Nel nuovo statuto ci sono anche altre “novità”. Come il fatto che il segretario Pd non sarà più automaticamente il candidato alla guida del governo.

«Punto cruciale dello statuto –si legge su la Repubblica– è la costruzione della ‘piattaforma deliberativa online’, con tanto di app in cui ogni iscritto potrà trovare “ciò che il Pd dice e si potranno offrire opinioni e idee, partecipando così alla vita di partito”. Dopo il voto dell’assemblea, il Pd sarà “un partito più aperto alla partecipazione delle persone, molto più diretta, rendendo protagonista chi ne fa parte”, sottolinea il segretario Nicola Zingaretti, rispondendo implicitamente alla richiesta dei giorni scorsi dei cosiddetti ‘Giovani turchi’, e sottoscritta da oltre 300 tra dirigenti locali e sindaci, di un percorso costituente più diffuso e condiviso dai circoli ».

Si tratta a ben vedere di cambiamenti meramente “tecnici”. Che non affrontano il vero nodo che riguarda il Pd. Il nodo della sua lontananza odierna dalle espirazioni popolari. Il Pd è in ritardo rispetto all’evoluzione storica di questi anni. E non trova niente di meglio da fare che alzare il logoro stendardi dell’antifascismo. Di questo passo, difficilmente i dem potranno uscire dalla loro crisi. Che è culturale. Prima ancora che politica.