Fratelli d’Italia al lavoro per Ostia. Martedì 26 novembre alle ore 12:30 presso la sala dei Servizi Sociali del Municipio X – Via Passeroni n. 22/24 si terrà un’importante iniziativa del gruppo in Campidoglio. Sarà presentata una proposta di delibera per garantire finalmente rilancio e sviluppo al territorio .

In una nota, la consigliera comunale Lavinia Mennuni (nella foto) afferma che “Ostia non è solo il clan Spada, ma il Mare e il lido di Roma. Una parte unica e straordinaria della capitale d’Italia, con una sua peculiarità storica, con grandi potenzialità economiche che attendono di essere valorizzate. La delibera che ho inteso presentare su Ostia, insieme ad Andrea De Priamo, al gruppo capitolino e ai consiglieri municipali Malara e Masi, si staglia nel più ampio dibattito sui poteri e i fondi speciali di cui deve essere dotata Roma come avviene per le altre capitali d’Europa. Uno degli elementi cardine di tale riforma che con Giorgia Meloni stiamo chiedendo a gran voce, riguarda il decentramento amministrativo. I municipi devono avere anch’ essi maggiori poteri e risorse e il gruppo capitolino di FDI è voluto partire da Ostia. Per la sua importanza, per il suo grande patrimonio storico, archeologico con Ostia antica, la villa di Plinio, e per le sue bellezze naturali quali la pineta più grande al mondo. Proponiamo, dunque, la sua candidatura per la tutela dell’Unesco che deve passare a nostro avviso da quel respiro internazionale che Ostia può e deve avere anche con una nuova denominazione : Lido di Roma Ostia.