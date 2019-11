Oltre 50 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti e l’etichetta di leggenda vivente della musica. Ian Anderson e i suoi Jethro Tull tornano in tour in Italia dopo il successo estivo e annunciano l’uscita di The Ballad of Jethro Tull (Rocket 88 Books) la prima e ufficiale storia illustrata della band. A Firenze appuntamento martedì 5 novembre al Teatro Verdi, a poco più di un anno dal grande spettacolo portato in scena al Musart Festival 2018. Il libro The Ballad of Jethro Tull – disponibile in due versioni, Special Edition e Classic Edition – è corredato da due registrazioni: la prima prende il titolo dal libro ed è un poema narrativo scritto e letto da Ian Anderson su un mix unico e originale dei classici dei Tull.

I Jethro Tull sono un leggenda del rock

La Classic Edition dello stesso libro avrà una tiratura più ampia, con prezzo più accessibile e conterrà il codice per scaricare le due registrazioni. In un video speciale per il sito della band, Ian Anderson, che ha supervisionato il progetto e contribuito con materiali e foto inedite dal suo archivio personale, ha dichiarato la disponibilità del libro in pre-order, con spedizione a novembre.