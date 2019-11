Mistero comico: al Teatro Roma una sfida a colpi di magia e di risate

Un comico contro un mago in un duello teatrale inconsueto ed esilarante. Una sfida a colpi di gag, di numeri di illusionismo e di battute. Sono questi gli ingredienti principali di “Mistero Comico… sempre più comico!” commedia con Marco Capretti, Daniele Lepantini e Roxy Colace, in scena al Teatro Roma di via Umbertide, dal 26 novembre all’8 dicembre.

“Mistero comico” con Marco Capretti e Mago Lupis

Marco Capretti, comico di punta di “Made in Sud” (Raidue), reduce dai successi teatrali di “Quando tutti dormono” e “Capretti di battaglia”, torna in teatro con uno spettacolo divertente e originale. Una commedia che offre un punto di vista inedito e brillante su magia e comicità. Daniele Lepantini, in arte Mago Lupis, sarà il suo complice e rivale, in un match senza esclusione di colpi di scena e di risate. Una commedia che, tra una gag e l’altra, saprà stupire e divertire. I duellanti saranno affiancati dalla svampita assistente del mago, interpretata da Roxy Colace, comica calabrese apprezzata dal pubblico televisivo per le partecipazioni a “Made in Sud” e a “Il Boss dei comici”. Uno spettacolo per chi cerca due ore di buonumore all’insegna del divertimento, dell’illusionismo e del mistero comico.

Una commedia piena di colpi di scena

“Senza trucco e senza inganno”. Queste le parole degli illusionisti prima del loro numero, nella speranza che nel pubblico affiori il dubbio che la magia esista per davvero. È così che il mago vive la sua carriera nella consapevolezza di non riuscire a trasmettere tutto il magico che ci circonda. Finché, nella strada di un grande mago “appare” un comico e tutto cambia proprio per magia! “Mistero Comico… sempre più Comico!” è la risposta ironica e dissacrante a chi si prende troppo sul serio e non sa con quale spirito affrontare il logorio della vita quotidiana.

La soluzione dei due protagonisti si sintetizza in una sola formula segreta: unire il “Comico” e il “Magico” che è presente in ognuno di noi, dando vita a uno spettacolo sorprendentemente divertente e colmo di colpi di scena! “Mistero Comico… sempre più Comico!”, tra i tanti misteri che avvolgono la nostra realtà, fornisce solo una certezza: si ride d’incanto!